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07:55, 14 августа 2023Россия

В российском регионе девочка попробовала на даче гриб и попала в реанимацию

В Ленобласти двухлетняя девочка попробовала на даче гриб и попала в реанимацию

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Приозерском районе Ленинградской области двухлетняя девочка попробовала гриб и попала в реанимацию. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным регионального издания, дошкольница нашла ядовитый гриб на дачном участке. Родители, заподозрив неладное, отвезли девочку в больницу.

Там врачи диагностировали у нее токсическое отравление. Состояние ребенка оценивается как среднетяжелое.

Ранее сообщалось, что в Сургуте девочка отравилась клеем, когда делала поделку для урока в художественной школе.

Медики выяснили, что проникшие в организм токсины спровоцировали приступ панкреатита. Подростку сделали капельницу и выписали на лечение домой.

До этого семилетний мальчик понюхал порошок у школы в Москве и оказался в больнице.

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    Анна Щербакова
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