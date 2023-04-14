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07:49, 14 апреля 2023Россия

Семилетний мальчик понюхал порошок у школы и попал в больницу

«МК»: в Москве семилетний мальчик понюхал порошок у школы и попал в больницу

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Семилетний школьник из Москвы попал в больницу с признаками отравления. Об этом сообщает «Московский комсомолец» (МК).

По информации издания, мальчик гулял возле школы, и нашел на земле пакет с белым порошком с ароматом клубники. Он раскрыл пакет и случайно вдохнул содержимое. После этого ребенок почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

Порошок отправлен на экспертизу.

23 марта сообщалось, что в анализах двухлетней девочки, госпитализированной в одну из больниц Москвы, нашли алкоголь и опиоид морфин. Инцидент произошел в районе Царицыно. Ребенок спал в коляске. Мать подошла ее проверить и заметила, что дочь странно дышит и не просыпается. Тогда она вызвала скорую помощь. При первом осмотре медики предварительно поставили диагноз «сахарный диабет», которого у девочки никогда не было. После дополнительного обследования он не подтвердился. Врачи взяли другие анализы, которые показали в моче девочки синтетическое вещество морфин, а в слюне — 0,2 промилле алкоголя. Как именно они попали в организм ребенка, неизвестно.

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Марина Совина
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