Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:59, 23 марта 2023Россия

В Москве в крови у двухлетнего ребенка нашли наркотики и алкоголь

SHOT: в Москве в крови у двухлетней девочки нашли наркотики и алкоголь

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Алкоголь и опиоид морфин нашли в анализах двухлетней девочки, госпитализированной в одну из больниц Москвы. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в районе Царицыно. Ребенок спал в коляске. Мать подошла ее проверить и заметила, что дочь странно дышит и не просыпается. Тогда она вызвала скорую помощь.

При первом осмотре медики предварительно поставили диагноз «сахарный диабет», которого у девочки никогда не было. После дополнительного обследования он не подтвердился. Врачи взяли другие анализы, которые показали в моче девочки синтетическое вещество морфин, а в слюне — 0,2 промилле алкоголя. Как именно они попали в организм ребенка, пока неизвестно.

В марте 2022 года во Всеволожске Ленинградской области 10-месячного ребенка доставили в городскую больницу с острым отравлением наркотическими веществами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Появились кадры уничтожения украинского беспилотника в акватории Севастополя
Раскрыт бренд магазина на месте H&M в торговых центрах Vegas
Врач объяснил появление мифа о запрете мочить манту
Врачи назвали вредоносные последствия сна с мокрыми волосами
На Украине раскритиковали западное СМИ из-за разглашения планов ВСУ
МИД Британии опроверг исключение замдиректора ФСБ из санкционного списка
Стюардесса раскрыла простой способ обезопасить себя от воров в номере отеля
Стало известно о новых возможных отставках российских губернаторов и их причинах
Роналду рассказал о мотивации для продолжения карьеры
В России рассказали о применении «разрушителей городов»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.