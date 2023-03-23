В Москве в крови у двухлетнего ребенка нашли наркотики и алкоголь

SHOT: в Москве в крови у двухлетней девочки нашли наркотики и алкоголь

Алкоголь и опиоид морфин нашли в анализах двухлетней девочки, госпитализированной в одну из больниц Москвы. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в районе Царицыно. Ребенок спал в коляске. Мать подошла ее проверить и заметила, что дочь странно дышит и не просыпается. Тогда она вызвала скорую помощь.

При первом осмотре медики предварительно поставили диагноз «сахарный диабет», которого у девочки никогда не было. После дополнительного обследования он не подтвердился. Врачи взяли другие анализы, которые показали в моче девочки синтетическое вещество морфин, а в слюне — 0,2 промилле алкоголя. Как именно они попали в организм ребенка, пока неизвестно.

В марте 2022 года во Всеволожске Ленинградской области 10-месячного ребенка доставили в городскую больницу с острым отравлением наркотическими веществами.