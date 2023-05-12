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17:09, 12 мая 2023Россия

Российская школьница решила сделать поделку и отравилась клеем

В Сургуте школьница отравилась клеем, когда делала поделку для художественной школы

Фото: PRILL / Shutterstock / Fotodom

В Сургуте школьница отравилась клеем, когда делала поделку для урока в художественной школе. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным авторов канала, пострадала ученица 11-го класса. В художественной школе ей дали задание сделать макет из бумаги, грунта и клея. Когда школьница делала поделку, она использовала много клея, после чего почувствовала себя плохо и позвонила маме. Подростка госпитализировали. Врачи выяснили, что проникшие в организм токсины спровоцировали приступ панкреатита. Девочке сделали капельницу и выписали на лечение домой.

Ранее семилетний мальчик понюхал порошок у школы в Москве и попал в больницу. Известно, что мальчик гулял возле школы и нашел пакет с белым порошком с ароматом клубники.

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Анастасия Шейкина
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