В Петербурге мужчина поел грибов и попал в реанимацию

В петербургском поселке Песочный мужчина отравился грибами

В поселке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга мужчина отравился грибами. Об этом в среду, 30 августа, сообщает 78.ru.

Машина скорой помощи забрала пострадавшего прямо с остановки общественного транспорта на Ленинградской улице. Им оказался 30-летний мужчина. У него диагностировали острое отравление грибами и в тяжелом состоянии доставили в отделение реанимации.

Другие обстоятельства случившегося не приводятся.

Ранее в августе массовое отравление грибами случилось в детском лагере, расположенном в селе Сомино Бокситогорского района Ленинградской области. Всем пострадавшим от 14 до 17 лет.

До этого похожий инцидент произошел в Башкирии. Пять пенсионеров 60-85 лет попали в реанимационное отделение после употребления собранных ими грибов.