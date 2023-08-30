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16:54, 30 августа 2023Россия

В Петербурге мужчина поел грибов и попал в реанимацию

В петербургском поселке Песочный мужчина отравился грибами

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В поселке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга мужчина отравился грибами. Об этом в среду, 30 августа, сообщает 78.ru.

Машина скорой помощи забрала пострадавшего прямо с остановки общественного транспорта на Ленинградской улице. Им оказался 30-летний мужчина. У него диагностировали острое отравление грибами и в тяжелом состоянии доставили в отделение реанимации.

Другие обстоятельства случившегося не приводятся.

Ранее в августе массовое отравление грибами случилось в детском лагере, расположенном в селе Сомино Бокситогорского района Ленинградской области. Всем пострадавшим от 14 до 17 лет.

До этого похожий инцидент произошел в Башкирии. Пять пенсионеров 60-85 лет попали в реанимационное отделение после употребления собранных ими грибов.

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    Евгения Куликова
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