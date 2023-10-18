Сделки с жильем без присутствия обоих супругов захотели ограничить

Депутаты захотели ограничить сделки с жильем без личного участия обоих супругов

В России могут ограничить сделки с недвижимостью без присутствия обоих супругов. Об этом в ходе Международного жилищного конгресса заявила заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, ее слова приводит «Российская газета».

По словам депутата, в Госдуме уже занимаются разработкой законопроекта, согласно которому супруг может запрещать сделки с общим для пары жильем без его личного участия. Согласно действующему законодательству, сделку с такой недвижимостью может провести только один из супругов. Второй в течение года имеет право оспорить сделку, но сделать это довольно трудно.

В октябре адвокат Виктория Данильченко назвала способ отсудить у супруга долю от тайной недвижимости.