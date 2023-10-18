Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:33, 18 октября 2023Среда обитания

Сделки с жильем без присутствия обоих супругов захотели ограничить

Депутаты захотели ограничить сделки с жильем без личного участия обоих супругов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России могут ограничить сделки с недвижимостью без присутствия обоих супругов. Об этом в ходе Международного жилищного конгресса заявила заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, ее слова приводит «Российская газета».

По словам депутата, в Госдуме уже занимаются разработкой законопроекта, согласно которому супруг может запрещать сделки с общим для пары жильем без его личного участия. Согласно действующему законодательству, сделку с такой недвижимостью может провести только один из супругов. Второй в течение года имеет право оспорить сделку, но сделать это довольно трудно.

В октябре адвокат Виктория Данильченко назвала способ отсудить у супруга долю от тайной недвижимости.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о начале постоянного патрулирования Черного моря самолетами с «Кинжалами». Это ответ на действия США

    В России создали первый контент для собак

    Минздрав Газы уточнил число погибших в анклаве палестинцев

    Путин пригласил Байдена на чай с блинами. Почему российский президент так пошутил?

    Госдума приняла закон о блокировке собирающих деньги для ВСУ сайтов

    Врач развеял миф о вреде мытья головы и тела холодной водой

    Тарасова отреагировала на информацию о приостановке карьеры Туктамышевой

    Переехавшую россиянку на машине сотрудницу УК задержали

    Стало известно о намерении Киева вернуть Маляр на должность замминистра обороны

    Нурмагомедов осудил удар по палестинской больнице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости