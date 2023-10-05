Назван способ отсудить у супруга долю от тайной недвижимости

Юрист Данильченко: желающие скрыть жилье супруги часто записывают его на родных

Для того чтобы отсудить у супруга долю тайной недвижимости, нужно дать суду неопровержимые доказательства того, что сделка была совершена. Способ сделать это назвала адвокат Виктория Данильченко, ее слова приводит NEWS.ru.

По словам юриста, зачастую желающие скрыть недвижимость супруги записывают ее на своих родных. Она добавила, что на суде можно предоставить выписки по банковскому счету, по которым будет видно, что супруг перевел деньги, необходимые для приобретения объекта, со своего счета, который был открыт на его имя в период брака, на счет своего родственника, на которого в дальнейшем куплено жилье. Доказательством совершения сделки также может послужить то, что в один день супруг снял деньги, а затем в тот же либо на следующий день его родственник приобрел недвижимость на равную снятой со счета супруга сумму.

Другой способ отсудить у супруга долю тайного жилья — предоставить показания свидетелей. Данильченко подчеркнула, что, в соответствии с имеющейся судебной практикой, признать долю в квартире, в период брака оформленную на родственника, крайне тяжело. При этом отсудить долю в квартире, которую супруг сначала оформил на себя, а затем на третье лицо, будет значительно проще. В заключение адвокат отметила, что если второй супруг соберет внушительную доказательную базу, он может просить признать сделку недействительной.

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