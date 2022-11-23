Россиянам назвали способы поделить ипотечную квартиру при разводе

Экономист Дайнеко рассказала, как поделить квартиру с непогашенной ипотекой при разводе

Поделить квартиру с непогашенной ипотекой при разводе россияне могут, обратившись в банк. Способы решения вопроса с общим имуществом после разрыва брака назвала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России, экономист Ольга Дайнеко в беседе с радио Sputnik.

Специалистка отметила, что купленное в кредит жилье будет считаться обычным недвижимым имуществом и будет так же подлежать разделу между супругами. По словам Дайнеко, отличие только в том, что ипотечные квартиры обременены долгом.

«Тут важно понимать, что если супруги-созаемщики оформили ипотеку в браке, то обязательства по выплатам у них одинаковые, то есть не только недвижимость общая, но и долги. Причем вне зависимости от того, на кого оформлен ипотечный заем», — пояснила экономист.

При возникновении споров Дайнеко советует обратиться в банк и сообщить о расставании. Там специалисты предложат один из самых простых способов избавиться от совместной ипотечной квартиры — продать ее. «Таким образом вы досрочно погасите кредит, и каждый из супругов получит часть денег от продажи», — добавила эксперт.

Дайнеко уточнила, что продавать квартиру не придется, если у пары был оформлен брачный договор. «Наиболее безболезненный способ урегулирования всех имущественных вопросов при разводе — это, безусловно, брачный договор, где прописано, кому будет принадлежать то или иное имущество в случае разрыва отношений. Нередко и сами банки предлагают такой вариант при оформлении ипотеки», — заключила специалистка.

Ранее россиянам рассказали о нюансах продажи ипотечных квартир. По словам экспертов, чтобы быстро избавиться от такой недвижимости, необходимо договориться с банком и установить цену на пять процентов ниже стоимости аналогичного предложения на рынке.