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Россиянам назвали нюансы быстрой продажи ипотечной квартиры

При продаже ипотечной квартиры необходимо договориться с банком

Фото: Shutterstock

Для быстрой продажи ипотечной квартиры необходимо договориться с банком, оценить ее, установив цену на пять процентов ниже стоимости предложения на рынке. Нюансы подобных сделок россиянам назвали эксперты рынка недвижимости, сообщает «Газета.ru».

Продавцу необходимо заранее подать заявку о переоформлении договора и проверить наличие возражений. В объявлении о продаже россиянам посоветовали не указывать, что жилье находится в ипотеке, так как этот факт может оттолкнуть потенциальных владельцев — обсудить этот факт можно будет в личной переписке.

По данным специалистов, если у банка не будет возражений, то квартиру можно продать в два шага. На первом этапе нужно правильно оценить объект. Для этого продавцам рекомендовали обратиться к оценщику. После можно выставить жилье на продажу, указав скидку.

В августе 2022 года генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков дал россиянам советы по покупке жилья в южных регионах России. По его словам, самые дешевые лоты в этой части страны находятся на вторичном рынке.

Нина Ташевская
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