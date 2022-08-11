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Россиянам дали советы по покупке жилья в курортном регионе

Россиянам посоветовали покупать для инвестиций самые дешевые лоты с отделкой на «вторичке»
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россиянам посоветовали приобретать для инвестиций на юге страны самые дешевые лоты на вторичном рынке. Такое мнение высказал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, покупка наиболее бюджетной «вторички» в южных регионах России служит отличным вариантом для тех, кто хочет выгодно вложить деньги. Остальные варианты — для реконструкции, переделки, доработки — могут оказаться рискованными и значительно усложнить процесс перепродажи.

Летенков отметил, что в данный момент рынок трудно поддается прогнозу. Наблюдаемый сейчас рост цен на вторичное жилье может говорить о том, что собственники хотят продать свои квартиры хотя бы с небольшой прибылью либо просто пытаются «отбить» вложенные деньги.

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В Краснодарском крае, рынок которого исследовали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», практически во всех приморских городах с начала года наблюдался рост предложения на «вторичке». Всего в августе 2022 года в этих городах на продажу выставлены 47,4 тысячи объектов. С января число квартир на вторичном рынке увеличилось на 14,4 процента, или 5,9 тысячи лотов.

В июле аналитики Knight Frank пришли к выводу, что за первые шесть месяцев 2022 года цены на элитные новостройки в Сочи установили рекорд. Согласно их данным, за этот период они выросли на 36 процентов, до 2,4 миллиона рублей за квадратный метр.

Полина Кислицына
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