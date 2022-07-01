Цены на жилье в Сочи рекордно выросли

Knight Frank Russia: цены на элитное жилье в Сочи рекордно выросли

Цены на первичное элитное жилье в Сочи установили рекорд — за шесть месяцев они выросли на 36 процентов, до 2,4 миллиона рублей за квадратный метр. Об этом сообщила директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Russia Ольга Широкова, ее слова передает ТАСС.

По ценам на элитную недвижимость город Сочи обогнал Москву и Санкт-Петербург, где стоимость «квадрата» такого жилья составляет 1,4 миллиона и 566 тысяч рублей соответственно. Резкий рост на первичном рынке Сочи начался во второй половине 2020 года и продолжался до первой половины 2021 года — за этот период отдельные объекты подорожали более чем в три раза.

Из-за ограниченного предложения средние показатели в исследуемом сегменте зависят от выхода в продажу новых проектов с высокой ценой. В одном из таких проектов выставлен на продажу самый дорогой объект за границами Москвы и Санкт-Петербурга — пентхаус в 228,7 квадратного метра, где стоимость одного метра составила 6,5 миллиона рублей.

В июне сообщалось, что спрос на элитное жилье в Сочи вырос более чем на четверть относительно 2021 года. Покупатели стали интересоваться недвижимостью в курортной стране на 25,7 процента чаще.