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В Сочи вырос спрос на один тип жилья

Skolkovo Realty: спрос на элитное жилье в Сочи вырос на 25,77 процента

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Спрос на элитную недвижимость в Сочи по итогам первых пяти месяцев 2022 года подскочил более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Количество запросов на приобретение жилья для богатых в курортном городе проанализировали эксперты компании Skolkovo Realty, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

По сравнению с январем-маем 2021 года активность покупателей выросла на 25,77 процента, по сравнению с теми же месяцами 2020-го года — на 120,25 процента. В мае 2022-го в городе-курорте второй месяц подряд наблюдалось снижение числа запросов после семи месяцев роста — на 36,08 процента по сравнению с апрелем. При этом в один и тот же месяц 2021 года покупательский интерес был ниже относительно 2022-го на 8,51 процента, а тот же показатель в 2020-м — меньше на 3,17 процента. Среднемесячное количество запросов на рынке элитного жилья Сочи в 2022 году по сравнению с 2021-м оказалось на 41,94 процента выше, относительно 2020-го — на 20,64 процента.

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По данным специалистов, в июне 2022 года самая дорогая вторичная квартира в Сочи стоит 766 миллионов рублей. Пентхаус площадью более 800 квадратных метров расположен в элитном жилом комплексе на Театральной улице. Расстояние до моря составляет около 350 метров.

Ранее в июне директор агентства недвижимости AS.Realty Нарина Абрамова назвала лето лучшим временем года для покупки жилья в Сочи. По ее словам, в период отпусков спрос больше сосредоточен на местах для отдыха, поэтому на рынке появляется больше приемлемых по цене вариантов для постоянного проживания.

Ударная волна
Полина Кислицына
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