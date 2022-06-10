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Россиянам назвали лучшее время для покупки жилья в Сочи

Риелтор Абрамова заявила, что выгоднее всего покупать жилье в Сочи летом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Лучшим временем для покупки недвижимости в Сочи оказалось лето. Этот сезон директор агентства недвижимости AS.Realty Нарина Абрамова назвала самым выгодным для приобретения жилья в курортном городе, пишет РИА Новости.

По словам риелтора, в период отпусков спрос больше сосредоточен на местах для отдыха, поэтому на рынке появляется больше приемлемых по цене вариантов для постоянного проживания. «Низкий спрос влечёт падение цен на недвижимость, соответственно, лучшее время для покупки летом», — заявила Абрамова.

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Эксперт отметила, что сейчас средняя стоимость квадратного метра в Сочи держится на уровне 250-300 тысяч рублей. Однако специалистка предупредила, что снижение ипотечных ставок и традиционный спрос на жилье на российском курорте осенью могут привести к подорожанию недвижимости до 20 процентов.

Ранее Сочи вошел в рейтинг городов России с самым дорогим жильем, который составили специалисты федеральной компании «Этажи». По оценкам аналитиков, стоимость квартир в этом городе за последние пару лет выросла в три-четыре раза на фоне ограничений на новое строительство, пандемии коронавируса и западных санкций.

Нина Ташевская
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