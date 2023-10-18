Сексолог предупредила о неожиданной опасности воздержания

Сексуальная активность положительно влияет на женское здоровье, а ее отсутствие, напротив, может серьезно ухудшить самочувствие, рассказала сексолог Александра Миллер. О неожиданной опасности воздержания она предупредила в беседе с NEWS.ru.

В отсутствие сексуальной жизни, уточнила специалистка, повышается риск развития злокачественных новообразований. «Дело в том, что у нас после мощного оргазма выделяются определенные гормоны в кровь, которые сказываются на состоянии здоровья и красоте человека. В том числе уменьшается риск образования раковых опухолей», — сказала Миллер, назвав секс «чудодейственной таблеткой», способной повысить иммунитет и улучшить настроение.

Кроме того, добавила она, у человека, регулярно занимающегося сексом, из-за выработки гормона удовольствия дофамина снижается тревожность.

Ранее врач-сексолог Юрий Андреев назвал идеальную продолжительность прелюдии. Он заявил, что по времени стадия прелюдии в основном длится 15-20 минут, но, конечно, есть индивидуальные вариации: кому-то нравится быстрый и молниеносный секс с минимальными предварительными ласками, а кому-то важно растянуть удовольствие.