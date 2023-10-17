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21:02, 17 октября 2023Забота о себе

Сексолог назвал идеальную продолжительность прелюдии

Фото: Shutterstock / Fotodom

Прелюдия — одна из самых важных стадий интимной связи, уверен российский врач-сексолог Юрий Андреев. Идеальную продолжительность прелюдии он назвал в беседе с изданием 76.ru.

Андреев объяснил, что во время предварительных ласк участвуют все анализаторы чувств человека: зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные, вкусовые. Это необходимо, чтобы человек хорошо возбудился. «В основном мужчинам нравится больше смотреть, а женщинам слушать. Недаром говорят: мужчина любит глазами, а женщина ушами. Здесь важное значение имеет поиск эрогенных зон каждого, нежное воздействие на эти зоны, создание благоприятной обстановки, длительность предварительных ласк и многое другое», — рассказал врач.

По словам Андреева, одним из ключевых факторов прелюдии являются настрой и помогающие испытать максимум удовольствия мысли. «По времени стадия прелюдии в основном длится 15–20 минут, но, конечно, есть индивидуальные вариации: кому-то нравится быстрый и молниеносный секс с минимальной прелюдией, а кому-то важно растянуть удовольствие», — заключил сексолог.

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    Александра Лисица
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