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11:01, 18 октября 202369-я параллель

Российских оленеводов научили выращивать редис в условиях вечной мерзлоты

Ученые СПбГУ научили оленеводов ЯНАО выращивать редис в условиях вечной мерзлоты

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Биологи СПбГУ помогли оленеводам Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) наладить сельское хозяйство в условиях вечной мерзлоты. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Ученые разработали рекомендации по внесению удобрений и оптимизации агрохимического режима почв в суровых климатических условиях. С их помощью представители общины коренных малочисленных народов «Илебц» из поселка Сеяха научились работать с огородами в открытом грунте. В прошлом году первой сельскохозяйственной культурой, выращенной таким способом, стал картофель, а в 2023 году оленеводам удалось собрать урожай редиса.

«Картофель и редис для культивирования в открытом грунте были выбраны не просто так. Во-первых, это наименее прихотливые растения. Во-вторых, картофель является важной основой рациона многих семей», — объяснил заведующий кафедрой прикладной экологии СПбГУ профессор Евгений Абакумов.

Оленеводы высаживают культуры и в закрытый грунт — в их теплицах, помимо редиса и картофеля, растут помидоры, огурцы, свекла и цветы. По сравнению с прошлым годом размеры огородов выросли в два раза.

Ранее российские ученые разработали теплицы для выращивания овощей и ягод в Арктике. Специалисты создали умные сити-фермы — мобильные вертикальные теплицы, оборудованные датчиками освещения, температуры и влажности.

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    Варвара Родикова
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