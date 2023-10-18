Российских оленеводов научили выращивать редис в условиях вечной мерзлоты

Ученые СПбГУ научили оленеводов ЯНАО выращивать редис в условиях вечной мерзлоты

Биологи СПбГУ помогли оленеводам Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) наладить сельское хозяйство в условиях вечной мерзлоты. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Ученые разработали рекомендации по внесению удобрений и оптимизации агрохимического режима почв в суровых климатических условиях. С их помощью представители общины коренных малочисленных народов «Илебц» из поселка Сеяха научились работать с огородами в открытом грунте. В прошлом году первой сельскохозяйственной культурой, выращенной таким способом, стал картофель, а в 2023 году оленеводам удалось собрать урожай редиса.

«Картофель и редис для культивирования в открытом грунте были выбраны не просто так. Во-первых, это наименее прихотливые растения. Во-вторых, картофель является важной основой рациона многих семей», — объяснил заведующий кафедрой прикладной экологии СПбГУ профессор Евгений Абакумов.

Оленеводы высаживают культуры и в закрытый грунт — в их теплицах, помимо редиса и картофеля, растут помидоры, огурцы, свекла и цветы. По сравнению с прошлым годом размеры огородов выросли в два раза.

Ранее российские ученые разработали теплицы для выращивания овощей и ягод в Арктике. Специалисты создали умные сити-фермы — мобильные вертикальные теплицы, оборудованные датчиками освещения, температуры и влажности.