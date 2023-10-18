Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:04, 18 октября 2023Наука и техника

Раскрыта причина крупнейшего марсотрясения

Geophysical Research Letters: марсотрясение 2022 года вызвало разлом в коре
СюжетПадение метеоритов

Фото: NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS / AP

Ученые Оксфордского университета раскрыли источник крупнейшего сейсмического события из когда-либо зарегистрированных на Марсе. Результаты исследования, опубликованные в журнале Geophysical Research Letters, исключают падение метеорита и предполагают, что причиной марсотрясения стали тектонический разлом внутри коры планеты.

Марсотрясение магнитудой 4,7, которое вызвало сейсмические волны, распространявшиеся по планете в течение примерно шести часов, было зарегистрировано спускаемым аппаратом НАСА InSight 4 мая 2022 года. Первоначально ученые предположили, что причиной стал удар метеорита, поскольку сигнал был аналогичен тем, что возникают при падении космического тела, и начали поиск кратера. Ожидалось, что такой кратер будет иметь диаметр около 300 метров и зону взрыва 180 километров в поперечнике.

Материалы по теме:
Живой Энцелад Инопланетную жизнь заметили внутри спутника Сатурна
Живой ЭнцеладИнопланетную жизнь заметили внутри спутника Сатурна
14 апреля 2017
Ледяной дождь Америка тратит миллиарды на поиски инопланетной жизни
Ледяной дождьАмерика тратит миллиарды на поиски инопланетной жизни
28 мая 2018

Исследователи из Европейского космического агентства, Национального космического агентства Китая, Индийской организации космических исследований и Космического агентства ОАЭ проанализировали данные орбитальных аппаратов, вращающихся вокруг Марса, чтобы найти кратер или другие следы падения метеорита, например облака пыли, появившегося через несколько часов после марсотрясения.

В новой работе ученые объявили, что событие S1222a было вызвано высвобождением тектонических сил, что указывает на то, что Марс является более сейсмически активным, чем считалось ранее. Поскольку на планете нет активной тектоники плит, толчки возникли, вероятно, из-за геологических процессов в самой коре.

Первоначальные результаты предполагают наличие на глубине 18-28 километров разлома со смещением типа сброс-сдвиг, которое происходит одновременно в вертикальной и горизонтальной плоскости. Сами разломы и напряжение по их краям могут возникать из-за того, что разные части коры охлаждаются и уменьшаются с разной скоростью в течение миллионов и миллиардов лет эволюции планеты.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Еникеев
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о начале постоянного патрулирования Черного моря самолетами с «Кинжалами». Это ответ на действия США

    В России создали первый контент для собак

    Подозреваемая в торговле людьми москвичка обманом лишила сына жилья

    В США признали успехи России в уничтожении украинской ПВО

    «АвтоВАЗ» попросил придумать понятное русскому человеку название новой Lada

    Назван единственный серьезный соперник Трампа на выборах в США

    Предсказан курс доллара к концу октября

    Victoria's Secret обругали в сети за коллекцию нижнего белья для инвалидов

    Великобритания попросила США не отвлекаться от Украины из-за ХАМАС

    Стало известно о состоянии пострадавшей от наезда сотрудницы УК россиянки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости