Улицу в российском городе украсили флагом с американского сайта ради экономии

Власти Красноярска украсили улицу анимацией флага с водяным знаком Shutterstock

В Красноярске чиновники решили сэкономить и украсили улицу огромной анимацией российского триколора, который бесплатно скачали с американского сайта Shutterstock. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Движущаяся картинка с флагом на светодиодной ленте появилась рядом с фонтаном на улице Копылова. На ролике, который опубликовал Telegram-канал, видно, что в центре флага есть водяной знак компании, предоставляющей стоковые фотографии и видео.

Скачать такую анимацию без лишних пометок можно за 80 долларов — этого власти российского города делать не стали.

Ранее жильцы московского дома пожаловались на песочницу в желто-голубую полоску. В управляющей компании ответили, что совпадение цвета песочницы с флагом Украины — случайность. Через час после поступления жалоб компания отправила сотрудников, которые перекрасили конструкцию в зеленый.