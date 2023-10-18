Швейцарца арестовали за нацистское приветствие в российском отеле

Суд Петербурга арестовал на трое суток швейцарца за нацистское приветствие

Суд дал трое суток административного ареста гражданину Швейцарии Сильвану Штадельманну за нацистское приветствие в отеле Санкт-Петербурга. Об этом в среду, 18 октября, сообщает РАПСИ.

Иностранца признали виновным по части 1 статьи 20.3 («Публичное демонстрирование нацистской символики») КоАП РФ. В зале суда он частично признал вину.

По данным следствия, все произошло днем 7 октября. Находясь в номере отеля, подсудимый нанес на стену изображение в виде аббревиатуры молнии «SS», схожей с нацистской. Кроме того, возле стойки администратора мужчина продемонстрировал нацистское приветствие, выкрикивая лозунг «Зиг хайль!».

Ранее суд Брянска арестовал на шесть суток жителя Подмосковья за нацистский рингтон.