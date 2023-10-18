Стало известно о состоянии пострадавшей от наезда сотрудницы УК россиянки

Пострадавшую от наезда сотрудницы УК жительницу Щелково выписывают из больницы

Работница управляющей компании дважды переехала жительницу Подмосковья на Audi. Та жаловалась на холодные батареи

Начало событий в новости Работница управляющей компании дважды переехала жительницу Подмосковья на Audi. Та жаловалась на холодные батареи

Пострадавшую от наезда сотрудницы одной из управляющих компаний (УК) «Паритет» в подмосковном городе Щелково выписывают из больницы. О ее состоянии сообщает РЕН ТВ.

Россиянке предстоит пройти дополнительное обследование — врачи полагают, что у нее могут быть травмированы связки или сухожилия, но переломов при этом нет. «Нога сильно опухла, больно ходить, шевелить тоже», — поделилась жительница Московской области.

Она также сообщила, что будет писать заявление на переехавшую ее женщину.

Об инциденте стало известно 17 октября. В Щелково местные жители собрались возле офиса управляющей компании, чтобы обсудить отсутствие в их домах отопления и горячей воды. Одна из работниц организации, пытаясь скрыться от недовольных людей, дважды совершила наезд на женщину. Telegram-канал «112» писал, что пострадавшую госпитализировали с закрытым переломом правой голени и правой стопы в Щелковскую больницу.

В прокуратуре по Московской области сообщили, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия»).

