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16:45, 18 октября 2023Россия

Стало известно о состоянии пострадавшей от наезда сотрудницы УК россиянки

Пострадавшую от наезда сотрудницы УК жительницу Щелково выписывают из больницы
Начало событий в новости Работница управляющей компании дважды переехала жительницу Подмосковья на Audi. Та жаловалась на холодные батареи

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пострадавшую от наезда сотрудницы одной из управляющих компаний (УК) «Паритет» в подмосковном городе Щелково выписывают из больницы. О ее состоянии сообщает РЕН ТВ.

Россиянке предстоит пройти дополнительное обследование — врачи полагают, что у нее могут быть травмированы связки или сухожилия, но переломов при этом нет. «Нога сильно опухла, больно ходить, шевелить тоже», — поделилась жительница Московской области.

Она также сообщила, что будет писать заявление на переехавшую ее женщину.

Об инциденте стало известно 17 октября. В Щелково местные жители собрались возле офиса управляющей компании, чтобы обсудить отсутствие в их домах отопления и горячей воды. Одна из работниц организации, пытаясь скрыться от недовольных людей, дважды совершила наезд на женщину. Telegram-канал «112» писал, что пострадавшую госпитализировали с закрытым переломом правой голени и правой стопы в Щелковскую больницу.

В прокуратуре по Московской области сообщили, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия»).

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    Евгения Куликова
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