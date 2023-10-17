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17:29, 17 октября 2023Россия

Наезд сотрудницы УК на недовольную жительницу Подмосковья попал на видео

Очевидцы сняли на видео наезд сотрудницы УК на недовольную жительницу Щелково

Наезд сотрудницы управляющей компании (УК) «Паритет» на недовольную отоплением жительницу Подмосковья попал на видео. Кадры очевидцев с места во вторник, 17 октября, публикует Telegram-канал «112».

По данным СМИ, люди пришли к офису организации, чтобы пожаловаться на отсутствие отопления и горячей воды в квартирах, а сотрудница УК решила скрыться от них на машине, но сбила одну из девушек и проехала по ней.

На записи видно, как она садится в машину, но жители окружают ее автомобиль. Водителя это не останавливает — она выезжает с парковочного места и дважды переезжает местную жительницу.

Пострадавшую госпитализировали с закрытым переломом правой голени и правой стопы в Щелковскую больницу. Позже стало известно, что пострадала 53-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте.

Весной 2022 года в подмосковном Краснознаменске машина, принадлежащая местному депутату Виктору Калинчуку, сбила ребенка на пешеходном переходе.

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    Евгения Куликова
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