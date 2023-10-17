Наезд сотрудницы УК на недовольную жительницу Подмосковья попал на видео

Очевидцы сняли на видео наезд сотрудницы УК на недовольную жительницу Щелково

Наезд сотрудницы управляющей компании (УК) «Паритет» на недовольную отоплением жительницу Подмосковья попал на видео. Кадры очевидцев с места во вторник, 17 октября, публикует Telegram-канал «112».

По данным СМИ, люди пришли к офису организации, чтобы пожаловаться на отсутствие отопления и горячей воды в квартирах, а сотрудница УК решила скрыться от них на машине, но сбила одну из девушек и проехала по ней.

На записи видно, как она садится в машину, но жители окружают ее автомобиль. Водителя это не останавливает — она выезжает с парковочного места и дважды переезжает местную жительницу.

Пострадавшую госпитализировали с закрытым переломом правой голени и правой стопы в Щелковскую больницу. Позже стало известно, что пострадала 53-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте.

Весной 2022 года в подмосковном Краснознаменске машина, принадлежащая местному депутату Виктору Калинчуку, сбила ребенка на пешеходном переходе.