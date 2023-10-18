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15:31, 18 октября 2023Мир

США ввели санкции в отношении связанных с ХАМАС лиц

Минфин США: Вашингтон ввел санкции в отношении девяти лиц за связи с ХАМАС

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

США ввели санкции в отношении девяти лиц и одной организации за связи с исламистской группировкой ХАМАС. Об этом сообщили в Министерстве финансов США, передает агентство Reuters.

«Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы лишить террористов ХАМАС возможности собирать и использовать средства для совершения зверств и террора народа Израиля», — рассказала глава Минфина Джаннет Йеллен.

Сообщается, что санкции направлены против девяти физических лиц и одной организации, базирующейся в Газе, а также в Судане, Турции, Алжире и Катаре.

Ранее стало известно, что конгрессмены в Палате представителей США разрабатывают законопроект, который даст американскому лидеру Джо Байдену право на применение силы против исламистских группировок Ближнего Востока, включая ливанскую «Хезболлу».

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    Максим Габриелян
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