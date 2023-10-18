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14:31, 18 октября 2023Мир

В Конгрессе захотели дать Байдену право на удары по ближневосточным группировкам

The Hill: конгрессмены готовят законопроект о праве США на удары по «Хезболле»
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Конгрессмены в Палате представителей США разрабатывают законопроект, который даст американскому лидеру Джо Байдену право на применение силы против исламистских группировок Ближнего Востока, включая ливанскую «Хезболлу». Об этом сообщает издание The Hill.

«Надеюсь, нам никогда не придется это применить. Но у нас есть ситуация на Ближнем Востоке, которая день ото дня становится все интенсивнее», — сообщил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, инициировавший законопроект.

С соответствующей инициативой конгрессмены выступили в ответ на слухи о возможном вмешательстве группировки «Хезболла» в конфликт между Израилем и ХАМАС.

Ранее израильская авиация нанесла удары по ряду объектов движения «Хезболла» в Ливане.

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    Максим Габриелян
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