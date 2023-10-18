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09:11, 18 октября 2023Путешествия

Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 33 рейса

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В трех московских аэропортах в среду, 18 октября, произошла отмена и задержка 33 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты десяти самолетов, пять — отменили. Во Внуково тем временем перенесли шесть авиарейсов, шесть — отменили. В Шереметьево задержали пять рейсов, один — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в октябре пассажирский лайнер, следовавший по маршруту СтамбулКазань, улетел в другой российский город из-за сильного ветра. Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий самолету пришлось уйти на запасной аэродром и приземлиться в московском Домодедово.

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    Фариза Бацазова
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