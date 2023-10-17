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18:42, 17 октября 2023Путешествия

Летевший из Стамбула в Казань самолет улетел в другой город из-за ветра

Летевший из Стамбула в Казань самолет улетел в Москву из-за сильного ветра

Фото: Johannes Mändle / Unsplash

Пассажирский лайнер, следовавший по маршруту СтамбулКазань, улетел в другой российский город из-за сильного ветра. Об этом сообщил пресс-секретарь международного аэропорта столицы Татарстана Адель Гатауллин, его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий самолету пришлось уйти на запасной аэродром и приземлиться в московском Домодедово.

«Порывы ветра достигали до 20 метров в секунду», — заявил Гатауллин.

Ранее россиян предупредили о новом виде воровства в экономклассе пассажирских самолетов. Представитель билетного агентства рассказал, что у его клиентов, летевших ночным стыковочным рейсом МоскваЕреван — Афины, украли 9000 евро из ручной клади. Как они позже поняли, это произошло прямо в воздушном судне, хотя изначально россияне были уверены, что их обокрали в аэропорту Армении.

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    Фариза Бацазова
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