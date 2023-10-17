Россиян предупредили о новом виде воровства в самолетах

TourDom: у летевших в Афины россиян украли 900 тысяч рублей из ручной клади

Россиян предупредили о новом виде воровства в экономклассе пассажирских самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале портала TourDom.

Представитель билетного агентства рассказал изданию, что у его клиентов, летевших ночным стыковочным рейсом Москва — Ереван — Афины, украли 9000 евро (свыше 900 тысяч рублей) из ручной клади. Как они позже поняли, это произошло прямо в воздушном судне, хотя изначально россияне были уверены, что их обокрали в аэропорту Армении.

На обратном пути из Европы пострадавшая туристка уже не спала в самолете, и смогла увидеть, как орудуют эти воры. «Как только всех покормили и люди уснули, один из пассажиров 17-го ряда пошел к шестому, взял рюкзак с багажной полки и пронес его к себе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина покопался в нем и вернул на прежнее место. Через какое-то время то же самое вор проделал с другой сумкой. Женщина сообщила об этом ее владельцу. По его словам, было понятно, что сумку потрошили, однако ничего из вещей не пропало. Поэтому сообщать об инциденте бортпроводникам путешественники не стали.

Ранее россиянка отсудила у международного аэропорта Перми сотни тысяч рублей за скользкий пол. Пассажирка выходила из аэропорта, поскользнулась и сломала ногу при падении. За компенсацией женщина обратилась в суд.