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10:05, 13 октября 2023Путешествия

Россиянка отсудила у аэропорта сотни тысяч рублей за скользкий пол

Жительница Перми отсудила у аэропорта 300 тысяч рублей за скользкий пол

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Россиянка отсудила у международного аэропорта Перми сотни тысяч рублей за скользкий пол. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда.

«В декабре 2022 года жительница Перми выходила из аэропорта, поскользнулась и сломала ногу при падении, — говорится в сообщении. — За компенсацией женщина обратилась в суд».

Было установлено, что в авиагавани не проводили уборку входной группы в то время, как пермячка упала. Суд встал на сторону пострадавшей женщины. Теперь компания выплатит ей 300 тысяч рублей за причиненный вред здоровью.

Ранее в сентябре стало известно, что гостиничный комплекс «Жемчужина» в Сочи выплатит россиянке десятки тысяч рублей в качестве компенсации за неубранный номер. Отмечается, что женщина отсудила у гостиницы 45 тысяч рублей, их которых 30 тысяч — за моральный вред и 15 тысяч — за несоблюдение требований потребителя.

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    Фариза Бацазова
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