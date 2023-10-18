Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:37, 18 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о намерении Киева вернуть Маляр на должность замминистра обороны

New Voice: в Киеве могут вернуть Анну Маляр на должность замминистра обороны

Фото: Oleg Petrasyuk / Pool / Reuters

Офис президента Украины Владимира Зеленского размышляет над возвращением Анны Маляр на должность заместителя министра обороны страны. О намерении Киева стало известно изданию New Voice.

«В окружении президента думают о возвращении в министерство обороны одного из бывших замминистра. Речь идет об Анне Маляр», — говорится в сообщении с уточнением, что при бывшем министре обороны она занималась информационной политикой.

В сообщении говорится, что Маляр Могут вернуть, поскольку нынешняя замминистра Наталия Калмыкова не справляется с задачами и министерство ищет на эту должность топ-менеджера. «Поэтому есть идея снова вернуть на должность Анну Маляр», — отмечает издание.

В сентябре на Украине уволили сразу всех заместителей министра обороны. Издание «Украинская правда» сообщило, что отстранение произошло по инициативе нового министра Рустема Умерова.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о начале постоянного патрулирования Черного моря самолетами с «Кинжалами». Это ответ на действия США

    В России создали первый контент для собак

    Минздрав Газы уточнил число погибших в анклаве палестинцев

    Путин пригласил Байдена на чай с блинами. Почему российский президент так пошутил?

    Госдума приняла закон о блокировке собирающих деньги для ВСУ сайтов

    Врач развеял миф о вреде мытья головы и тела холодной водой

    Тарасова отреагировала на информацию о приостановке карьеры Туктамышевой

    Переехавшую россиянку на машине сотрудницу УК задержали

    Стало известно о намерении Киева вернуть Маляр на должность замминистра обороны

    Нурмагомедов осудил удар по палестинской больнице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости