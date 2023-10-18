Стало известно о намерении Киева вернуть Маляр на должность замминистра обороны

New Voice: в Киеве могут вернуть Анну Маляр на должность замминистра обороны

Офис президента Украины Владимира Зеленского размышляет над возвращением Анны Маляр на должность заместителя министра обороны страны. О намерении Киева стало известно изданию New Voice.

«В окружении президента думают о возвращении в министерство обороны одного из бывших замминистра. Речь идет об Анне Маляр», — говорится в сообщении с уточнением, что при бывшем министре обороны она занималась информационной политикой.

В сообщении говорится, что Маляр Могут вернуть, поскольку нынешняя замминистра Наталия Калмыкова не справляется с задачами и министерство ищет на эту должность топ-менеджера. «Поэтому есть идея снова вернуть на должность Анну Маляр», — отмечает издание.

В сентябре на Украине уволили сразу всех заместителей министра обороны. Издание «Украинская правда» сообщило, что отстранение произошло по инициативе нового министра Рустема Умерова.