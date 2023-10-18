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08:50, 18 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о провале атаки ВСУ на краснолиманском направлении из-за погоды

Марочко: ВСУ провалили атаку на краснолиманском участке из-за погодных условий

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины провалили попытку атаки в районе села Торское на краснолиманском направлении из-за испортившихся погодный условий. Об этом рассказал РИА Новости подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На первоначальном этапе формирования ударных групп резко испортились погодные условия. Шквалистый ветер и осадки не позволили провести доразведку при помощи БПЛА, а намокший грунт парализовал автомобили», — сообщил он.

С его слов стало известно, что после нескольких неудачных попыток ВСУ отказались от наступления на этом участке фронта и вернули личный состав и технику на исходные рубежи.

Ранее Марочко рассказал о дефиците бронетехники у украинских сил и вынужденном использовании ими гражданского автотранспорта для перевозки личного состава.

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    Алевтина Запольская
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