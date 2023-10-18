В ЛНР рассказали о дефиците бронетехники у ВСУ

Марочко: ВСУ используют гражданский транспорт из-за дефицита бронетехники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит в бронетехнике и используют гражданский автотранспорт для перевозки личного состава. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram.

«Ввиду нехватки бронетехники для перевозки личного состава, украинские боевики чаще стали использовать на линии боевого соприкосновения гражданский автотранспорт. Как правило это внедорожники (пикапы) и микроавтобусы», — сообщил он.

По его словам, автомобили часто не бронированы или оборудованы кустарной броней, из-за чего противник несет потери в живой силе.

Ранее военный аналитик и профессор Патрик Бери из Университета Бата сообщил, что зима ослабит наступательные возможности украинской армии. По его словам, без значительных пакетов вооружения от Запада «2024 год будет выглядеть как своего рода тупик».

