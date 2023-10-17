Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:22, 17 октября 2023Мир

На Западе негативно оценили возможности ВСУ в зимний период

Independent: зима ослабит украинское контрнаступление

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Зима ослабит наступательные возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный аналитик и профессор Патрик Бери из Университета Бата, сообщает Independent.

Эксперт подчеркнул, что боевые действия на Украине могут зайти в тупик в 2024 году, поскольку надежды на крупный прорыв украинского контрнаступления в этом году угасают, а в зимний период ситуация только усугубится. «Прорыва не произошло, были тактические успехи, оперативные успехи низкого уровня –- но не стратегические», — сказал он.

Бери считает, что, если Запад не предоставит Украине значительных широкомасштабных пакетов вооружения, оборудования и обучения, «2024 год будет выглядеть как своего рода тупик». Он отметил, что вместо этого какие-либо существенные сдвиги могут произойти за пределами поля боя.

Ранее генерал армии ФРГ Клаус Виттманн заявил, что причиной провала контрнаступления ВСУ стали несвоевременные поставки оружия. По его словам, это дало Российской армии необходимое время для укрепления линии обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    США тайно передали Украине дальнобойные ракеты. На что способны ATACMS?

    В российском городе случился транспортный коллапс из-за неожиданного снега

    Российская «Черная вдова» распознает живую силу

    Влюбленная пара из Петербурга поженилась прямо в больничной палате

    Западу пообещали зеркальный ответ на использование замороженных активов России

    На Западе негативно оценили возможности ВСУ в зимний период

    Кержаков посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ

    Двух сотрудников телеканала «Звезда» обвинили в краже

    Виктория Боня раскрыла размер своих ежемесячных трат

    В российском миллионнике автомобиль на скорости протаранил остановку с людьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости