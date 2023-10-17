На Западе негативно оценили возможности ВСУ в зимний период

Independent: зима ослабит украинское контрнаступление

Зима ослабит наступательные возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный аналитик и профессор Патрик Бери из Университета Бата, сообщает Independent.

Эксперт подчеркнул, что боевые действия на Украине могут зайти в тупик в 2024 году, поскольку надежды на крупный прорыв украинского контрнаступления в этом году угасают, а в зимний период ситуация только усугубится. «Прорыва не произошло, были тактические успехи, оперативные успехи низкого уровня –- но не стратегические», — сказал он.

Бери считает, что, если Запад не предоставит Украине значительных широкомасштабных пакетов вооружения, оборудования и обучения, «2024 год будет выглядеть как своего рода тупик». Он отметил, что вместо этого какие-либо существенные сдвиги могут произойти за пределами поля боя.

Ранее генерал армии ФРГ Клаус Виттманн заявил, что причиной провала контрнаступления ВСУ стали несвоевременные поставки оружия. По его словам, это дало Российской армии необходимое время для укрепления линии обороны.