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10:28, 16 октября 2023Мир

В армии ФРГ назвали причину провала ВСУ

Генерал Виттманн: несвоевременные поставки оружия стали причиной провала ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Несвоевременные поставки оружия стали причиной провала контрнаступления Вооруженных сл Украины (ВСУ). Об этом в интервью изданию Die Welt заявил генерал армии ФРГ Клаус Виттманн.

«Тот факт, что Запад поставлял оружие слишком поздно и слишком мало, внес большой вклад в провал контрнаступления», — сказал военный, добавив, что промедление Запада в поставках вооружений Киеву дало российской армии необходимое время для укрепления линии обороны.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк допустил, что контрнаступление забуксовало из-за долгих поставок западного оружия для Киева. Он напомнил, что прошлой осенью украинские власти вели активные переговоры с зарубежными партнерами о передаче техники. ВСУ выпали из графика на 6-9 месяцев, отметил он.

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    Виктория Кондратьева
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