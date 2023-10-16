В армии ФРГ назвали причину провала ВСУ

Генерал Виттманн: несвоевременные поставки оружия стали причиной провала ВСУ

Несвоевременные поставки оружия стали причиной провала контрнаступления Вооруженных сл Украины (ВСУ). Об этом в интервью изданию Die Welt заявил генерал армии ФРГ Клаус Виттманн.

«Тот факт, что Запад поставлял оружие слишком поздно и слишком мало, внес большой вклад в провал контрнаступления», — сказал военный, добавив, что промедление Запада в поставках вооружений Киеву дало российской армии необходимое время для укрепления линии обороны.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк допустил, что контрнаступление забуксовало из-за долгих поставок западного оружия для Киева. Он напомнил, что прошлой осенью украинские власти вели активные переговоры с зарубежными партнерами о передаче техники. ВСУ выпали из графика на 6-9 месяцев, отметил он.