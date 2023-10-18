Сценаристка «Елок» сравнила жизнь в Москве и в Европе

Режиссер Анна Матисон: Москва обыгрывает европейские столицы по уровню сервиса

Режиссер и сценарист, супруга актера Сергея Безрукова Анна Матисон отметила, что Москва обыгрывает европейские столицы по уровню комфорта и сервиса. Жизнь в российской столице и Европе она сравнила в разговоре с изданием «Москвич Mag».

По словам сценариста трех фильмов из серии кинокартин «Елки», когда она впервые оказалась в одной из европейских столиц, ее неприятно удивило, что поесть круглосуточно практически нигде нельзя. «А у нас такая специфика работы, что смена длится 12 часов минимум. А все закрыто. В выходные закрыты магазины. Я так и не ответила себе на вопрос, когда же совершать покупки, если ты сам работаешь. В общем, то, что мы воспринимаем как должное — это вовсе не везде существует», — заключила Матисон. Она добавила, что при этом все мировые столицы отличаются неповторимыми архитектурными и эргономическими решениями, а также центрами культурного притяжения.

Помимо этого, режиссер сравнила Москву и Петербург. Уроженка Иркутска призналась, что столица сразу ей понравилась и стала интуитивно понятной, а ориентироваться во втором городе, несмотря на то, что она периодически жила там, все еще сложно. «Вот странно, но в линейном, понятном Питере я до сих пор путаюсь, хотя уж сколько там работала, вроде и жила месяцами иногда, но нет, не дается мне этот город», — посетовала Матисон.

В августе актриса Елена Морозова рассказала, что, приезжая в европейские города, меняет темп существования.