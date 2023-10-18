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15:53, 18 октября 2023Силовые структуры

Полицейский сбежал после приговора за пытки россиян

В Сургуте из суда сбежал экс-полицейский после приговора за пытки задержанных

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сургутский городской суд приговорил к 6,5 года лишения свободы бывшего полицейского за пытки задержанных, однако он убежал от конвоя. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Суд постановил взять экс-силовика, находившегося под подпиской на протяжении процесса, под стражу сразу после оглашения приговора, но он спокойно направился к выходу. Конвоиры проследовали за ним, однако упустили из виду, чем и воспользовался осужденный.

Он объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия, в 2020 году полицейский пытал задержанных за административные нарушения электрошокером и перцовым баллончиком, а также избивал их, несмотря на то, что они не оказывали сопротивления.

Экс-силовик отказался признать свою вину.

Ранее сообщалось, что в Махачкале суд арестовал двоих оперуполномоченных отдела полиции по Советскому району за пытки 35-летнего задержанного Курбана Далгатова.

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    Любовь Ширижик
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