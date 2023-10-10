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17:00, 10 октября 2023Силовые структуры

Двоих российских полицейских арестовали за пытки задержанного

В Махачкале арестовали двоих полицейских за пытки задержанного мужчины

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

В Махачкале суд арестовал двоих оперуполномоченных отдела полиции по Советскому району за пытки 35-летнего задержанного Курбана Далгатова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

По данным ведомства, в ночь на 21 января полицейские задержали мужчину, так как посчитали, что он помог скрыться подозреваемому по делу о стрельбе в человека. После допроса Далгатова доставили в больницу, он не выжил.

В пресс-службе МВД республики заявили, что мужчине стало плохо в ходе разбирательства и его сразу же отвезли в медицинское учреждение. Однако позже установили, что потерпевший получил серьезные травмы.

Тогда следователи возбудили дело по части 5 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением пыток») УК РФ. Ранее также задержали еще четырех сотрудников МВД, которые причастны к этой трагедии.

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    Екатерина Кашурникова
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