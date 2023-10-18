Некоторым регионам России предрекли по-сентябрьски теплую погоду

Вильфанд: в ХМАО и ЯНАО температура в будни будет выше нормы на 7-12 градусов

В ближайшие дни в части регионов России температура воздуха будет значительно превышать норму, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, по-сентябрьски теплая погода придет в Кемеровскую и Иркутскую области, Красноярский край и некоторые другие регионы азиатской части страны. 18-20 октября в Ханты-Мансийском (ХМАО) и Ямало-Ненецком автономных округах (ЯНАО) температура превысит норму на 7-12 градусов — воздух прогреется до плюс 13 и плюс 9 градусов соответственно. В Хакасии, на Алтае, в Тыве, Кемеровской области в этот же период будет плюс 6-10 градусов, предрек Вильфанд.

Аномальное тепло будет зафиксировано в отдельных районах Красноярского края — в будние дни на этой неделе температурный фон в регионе ожидается на 10 градусов выше нормы. В частности, в Таймырском Долгано-Ненецком районе температура достигнет плюс 5 градусов, в Эвенкийском районе — плюс 11 градусов. В Иркутской области воздух прогреется до плюс 12-16 градусов, что на 7-10 градусов выше климатической нормы.

В отдельных районах Бурятии и Забайкалья теплая погода продлится до 21 октября, а в Якутии — до 22 октября. В Забайкалье и Бурятии будет около плюс 15 градусов, а в Якутии — от плюс 2 до плюс 5 градусов, уточнил синоптик.

Тем временем в Москве с 18 по 22 октября прогнозируются заморозки и гололедица. Погода на неделе будет мрачной.

