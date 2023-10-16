Москвичей предупредили о гололеде на этой неделе

Синоптик Вильфанд спрогнозировал гололед в Москве на этой неделе

В Москве с 18 по 22 октября прогнозируются заморозки и гололедица. В начале следующей недели резкого потепления жителям столицы ожидать не стоит, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет АГН «Москва».

Погода на неделе будет мрачной. В четверг 19 октября в Москве ночью столбики термометра опустятся до минус двух градусов, а в конце недели — до минус четырех градусов. На неделе обещают осадки, в четверг и пятницу порывы ветра достигнут скорости 15-17 метров в секунду.

Ранее синоптики предрекли выпадение мокрого снега и похолодание до минус пяти градусов. Снежный покров высоким не будет высоким, добавили специалисты. Прежде метеослужбы обещали возвращение теплого фронта в 20-х числах октября.