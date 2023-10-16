Москвичам пообещали похолодание и снег

Синоптик Шувалов пообещал похолодание до минус пяти градусов и снег в Москве

К концу недели в столице ожидается похолодание. В пятницу, 20 октября, дожди сменятся мокрым снегом, рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По прогнозам, большую часть недели температура днем будет держаться на уровне плюс пяти-семи градусов. Погода будет дождливой в понедельник и четверг. С пятницы дневная температура понизится до плюс четырех градусов, а ночью — до минус пяти градусов как в центре столицы, так и в области. Снежный покров не будет высоким, пообещал Шувалов.

Ранее метеорологи рассказали, что тепло вновь вернется в Москву в 20-х числах октября. Также синоптики объяснили, почему этой осенью деревья в Москве не торопятся сбрасывать листву. Обычно береза и клен к середине октября освобождаются от листьев, но в этом году сентябрь в столице выдался по-летнему теплым и солнечным.