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07:30, 18 октября 2023Путешествия

Тревел-блогерша рассказала о «нездоровом интересе» жителей Египта к россиянкам

Фото: Ahmed Gomaa / Globallookpress.com

Путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Египте и пожаловалась на «нездоровый интерес» местных мужчин к российским туристкам. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что она испытала стресс, узнав египтян лично. «Они настойчиво требуют номер телефона и социальные сети, чтобы потом предложить "поразвлечься". Они пишут абсурдные смс, умоляя девушку провести с ними страстную ночь. И главный абсурд в этой ситуации в том, что они даже не замечали, что я была со своим мужчиной», — рассказала Ершова.

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Блогерша отметила, что, по ее мнению, многие египтяне специально ищут россиянок, чтобы завести с ними курортные романы, и их настойчивый интерес порой не ограничивается только общением и знакомствами.

Путешественница предупредила соотечественниц, что им всегда следует помнить о том, что некоторые мужчины в Египте, в том числе сотрудники отелей, могут воспользоваться их добротой.

«Своих женщин они скрывают насильно дома, не разрешая им выходить без повода. Оттого мужчинам скучно, им не хватает женского внимания, который они решили брать силой у туристок», — пояснила россиянка.

Чтобы обезопасить себя, Ершова посоветовала туристкам из России не доверять незнакомцам, всегда передвигаться в компании друзей, не выглядеть вызывающе или вообще отказаться от поездки в Египет.

Ранее другой россиянин побывал на популярной экскурсии в Египте и пожаловался на грязь и вонь, которые оставили у него «море отрицательных эмоций». Турист рассказал, что поездка на комплекс пирамид в Гизе разочаровала его с момента посадки в старый автобус.

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    Марина Черняк
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