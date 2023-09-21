Россиянин побывал в Египте и описал поездку фразой «море отрицательных эмоций»

Россиянин побывал на популярной экскурсии в Египте и пожаловался на грязь и вонь, которые оставили у него «море отрицательных эмоций». Своими впечатлениями он поделился с порталом «Тонкости туризма».

Турист рассказал, что поездка на комплекс пирамид в Гизе разочаровала его с момента посадки в старый автобус. «Тесно, остановки с туалетами ужасные, девушкам не завидую», — возмутился автор отзыва.

Негативные эмоции вызвал и осмотр улиц Каира, куда, по словам россиянина, «мусор свозят самосвалами». Он добавил, что экскурсионную группу привезли на обед в одну из местных столовых, где было очень грязно и многолюдно. Причем после трапезы турист «до конца отдыха с унитаза не слезал».

Сами пирамиды россиянина тоже не впечатлили. Он пожаловался на вонь от испражнений верблюдов и лошадей, а также назойливых местных жителей, которые предлагали туристам фотографироваться за деньги.

«Было огромное желание быстрее вернуться в автобус, — отметил путешественник. — Это море отрицательных эмоций за приличную плату, в том числе здоровьем». Он сказал, что разочаровавшая его экскурсия обошлась в 26 тысяч рублей на двоих.

Ранее иностранная туристка съездила в Египет и пожаловалась на мошенников и «неудобные взгляды» местных мужчин. «Если быть до конца честной, я не чувствовала себя там в безопасности», — сказала она.