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20:27, 18 октября 2023Путешествия

Туристка пошла справить нужду в кустах под Эйфелевой башней и была изнасилована

Фото: Yovan Verma / Unsplash

Сотрудницу полиции из Великобритании изнасиловали у подножья Эйфелевой башни в Париже. Подробностями поделилось издание Le Parisien.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 17 октября. 23-летняя туристка гуляла с подругой на Марсовом поле. Девушка была немного пьяна и отошла в кусты под Эйфелевой башней, чтобы справить нужду.

Там на нее набросился неизвестный мужчина. Он пригрозил британке ножом, изнасиловал, а затем скрылся. Пострадавшая обратилась за помощью к правоохранителям.

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Оперативники задержали подозреваемого недалеко от главной достопримечательности Парижа через час после происшествия. «Видимо, он довольно неуравновешен», — заявил источник, близкий к следствию. По данным портала, дело 35-летнего нападавшего передали в прокуратуру.

Ранее стало известно, что полицейский в городе Клируотер, США, попал в тюрьму за изнасилование туристки. Он остановил женщину на развязке и сказал, что она перешла дорогу в неположенном месте, после чего посадил в служебную машину и надругался над ней.

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    Мария Борисова
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