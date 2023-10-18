У членов делегации Путина в Китае заметили два черных чемодана

У членов сопровождающей Путина делегации в Пекине заметили два черных чемодана

Президент России Владимир Путин прибыл с делегацией с двумя черными чемоданами в Пекин. Видеоролик, запечатлевший сопровождающих российского лидера людей с чемоданами, опубликовал Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

На записи видно, как за идущим в числе первых Путиным следуют члены российской делегации в черных костюмах. В объектив камеры попали двое мужчин в форме, держащих в руках черные чемоданы.

Путин прилетел в Китай во вторник, 17 сентября, с двухдневным визитом. Также он проведет ряд двусторонних встреч.

Третий международный форум «Один пояс — один путь» проходит в Пекине 17-18 октября.