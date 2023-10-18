Учения огнеметчиков Росгвардии попали на видео

Росгвардия показала видео с учений огнеметчиков в ЛНР

Росгвардия показала видео с учений огнеметчиков в Луганской народной Республике (ЛНР). Запись «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

На кадрах видно, как бойцы совершенствуют свои профессиональные навыки. Они отрабатывают действия на поле боя в составе групп прикрытия и маневренных групп по установке дымовых завес и огневых засад, оборудование огневых позиций и их маскировку.

Отмечается, что росгвардейцы также отработали взятие населенных и опорных пунктов, провели боевое слаживание групп прикрытия и огневой поддержки с гранатометами АГС-17.

Ранее росгвардейцы нашли схрон с гранатометом и боеприпасами в подвале дома в ЛНР.