Украинский суд приговорил к пожизненному сроку бывшего херсонского чиновника
Украинский суд приговорил к пожизненному сроку разбившегося в ДТП Стремоусова
Одесский суд приговорил разбившегося в ДТП в ноябре 2022 года замглаву российской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному сроку и конфискации имущества. Об этом пишет «Новое издание» в Telegram.
Кроме пожизненного срока за госизмену в условиях военного конфликта, Стремоусов получил девять лет тюрьмы за «коллаборационизм» и еще 13 лет за госизмену с конфискацией имущества.
Издание пояснило, что хоть он разбился в 2022 году на неподконтрольной Киеву территории, этот факт украинские власти не могут подтвердить. Из-за этого его судили заочно как живого человека.
Прощание со Стремоусовым состоялось 11 ноября 2022 года в Александро-Невском соборе Симферополя.