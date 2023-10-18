Украинский суд приговорил к пожизненному сроку бывшего херсонского чиновника

Украинский суд приговорил к пожизненному сроку разбившегося в ДТП Стремоусова

Одесский суд приговорил разбившегося в ДТП в ноябре 2022 года замглаву российской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному сроку и конфискации имущества. Об этом пишет «Новое издание» в Telegram.

Кроме пожизненного срока за госизмену в условиях военного конфликта, Стремоусов получил девять лет тюрьмы за «коллаборационизм» и еще 13 лет за госизмену с конфискацией имущества.

Издание пояснило, что хоть он разбился в 2022 году на неподконтрольной Киеву территории, этот факт украинские власти не могут подтвердить. Из-за этого его судили заочно как живого человека.

Прощание со Стремоусовым состоялось 11 ноября 2022 года в Александро-Невском соборе Симферополя.