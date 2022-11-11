Названо место прощания с погибшим в ДТП Стремоусовым

В Крыму заявили, что прощание со Стремоусовым пройдет в Александро-Невском соборе

Церемония прощания с замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым пройдет в пятницу, 11 ноября, в Александро-Невском соборе Симферополя. Об этом заявили в пресс-службе главы Крыма, передает ТАСС.

«Прощание пройдет в Александро-Невском соборе в Симферополе», — сообщили там.

11 ноября Стремоусова похоронят в Симферополе.

Замглавы Херсонской области погиб в ДТП под Геническом в Херсонской области. Предварительно, виновником аварии стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. Водитель бронированного Lexus, в котором находился Стремоусов, не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с грузовиком на развязке.

Впоследствии президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно. В документе говорилось, что погибший замглавы Херсонской области награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».