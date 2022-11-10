Путин наградил посмертно погибшего Стремоусова

Президент Путин указом наградил посмертно орденом Мужества погибшего Кирилла Стремоусова

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича — заместителя Главы Военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно) Владимир Путин президент России

Смертельное ДТП

О гибели Кирилла Стремоусова в среду, 9 ноября, сообщил проект военкоров WarGonzo. По их данным, политик попал в ДТП на пересечении трасс М-14 и Р-47 под Геническом в Херсонской области.

Позже информацию о гибели Стремоусова подтвердил пресс-секретарь временно исполняющего обязанности Херсонской области. Сам врио главы региона Владимир Сальдо заявил, что власти помогут семье Стремоусова, отметив, что тот погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП.

Кирилл был одним из самым ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области. (...) Он работал своим словом и умением говорить. (...) Мало таких людей, которые умеют донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно

Владимир Сальдо врио главы Херсонской области

Обстоятельства аварии

Источник RT в силовых структурах отметил, что на данный момент устанавливаются обстоятельства аварии.

По информации источника РИА Новости, виновником аварии, предположительно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. По словам корреспондента агентства, внедорожник Стремоусова сильно поврежден: бронекапсулу оторвало от шасси.

Собеседник агентства также заявил, что вероятнее всего, водитель бронированного Lexus, в котором находился Стремоусов, не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с грузовиком на развязке.

Реакция на гибель Стремоусова

Исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, комментируя гибель Стремоусова, назвал его патриотом и человеком чести. «Он оставил после себя добрую память и навсегда вошел в историю России как настоящий патриот», — написал Пушилин, выразив соболезнования его родственникам.

Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал гибель Стремоусова «невосполнимой утратой не только для Херсона, но и всей России». По словам Пасечника, Стремоусов «проявил себя как истинный патриот, борец за свободу и справедливость».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что был лично знаком со Стремоусовым и считал его смелым человеком и настоящим патриотом России, который «в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем».

Погиб Кирилл Сергеевич Стремоусов. Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов. Он был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком Сергей Аксенов Глава Крыма

Кто такой Кирилл Стремоусов?

Кирилл Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гольмовский Донецкой области. Был активистом пророссийских движений, организовал в 2014 году митинг против Евромайдана. Являлся членом Социалистической партии Украины и партии «Держава».

После начала российской специальной военной операции на Украине стал заместителем главы администрации Херсонской области.

С момента вхождения Херсонской области в состав России в сентябре 2022 года Стремоусов работал заместителем главы региона. Прокуратура Украины выдвинула в его адрес подозрение в государственной измене. ЕС и США внесли его в свои санкционные списки.