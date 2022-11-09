Власти Херсонской области подтвердили смерть Стремоусова

Власти Херсонской области подтвердили, что замглавы региона Стремоусов погиб в ДТП

Власти Херсонской области подтверждают смерть замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил корреспонденту «Известий» пресс-секретарь врио главы региона Владимира Сальдо.

Собеседник издания уточнил, что Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Обстоятельства аварии пока не установлены. Подробности случившегося уточняются.

О смерти заместителя главы Херсонской области ранее рассказали военкоры проекта WarGonzo — им об этом сообщил его личный водитель. Информацию также подтвердил источник RT в силовых структурах.