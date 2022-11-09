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17:29, 9 ноября 2022Россия

Врио главы ДНР отреагировал на гибель Стремоусова

Пушилин назвал человеком чести погибшего в ДТП замглавы Херсонской области Стремоусова

Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

Погибший в ДТП заместитель главы Херсонской области был патриотом и человеком чести. Так отреагировал на его гибель временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он выразил соболезнования родственникам Стремоусова. «Он оставил после себя добрую память и навсегда вошел в историю России как настоящий патриот», — написал Пушилин.

По его мнению, погибший Стремоусов многое сделал для Херсонской области.

До этого врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сделал заявление о гибели своего заместителя. По его данным, политик погиб на территории Херсонской области, двигаясь на автомобиле, попавшем в ДТП.

9 ноября сообщалось, что Стремоусов попал в ДТП под Геническом. О его гибели рассказал личный водитель, эти данные позже подтвердили в администрации Херсонской области.

При этом в херсонском Минздраве пояснили, что информация о гибели Стремоусова не является официальной, а подтверждается лишь факт ДТП.

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Анна Щербакова
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