Врио главы ДНР отреагировал на гибель Стремоусова

Пушилин назвал человеком чести погибшего в ДТП замглавы Херсонской области Стремоусова

Погибший в ДТП заместитель главы Херсонской области был патриотом и человеком чести. Так отреагировал на его гибель временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он выразил соболезнования родственникам Стремоусова. «Он оставил после себя добрую память и навсегда вошел в историю России как настоящий патриот», — написал Пушилин.

По его мнению, погибший Стремоусов многое сделал для Херсонской области.

До этого врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сделал заявление о гибели своего заместителя. По его данным, политик погиб на территории Херсонской области, двигаясь на автомобиле, попавшем в ДТП.

9 ноября сообщалось, что Стремоусов попал в ДТП под Геническом. О его гибели рассказал личный водитель, эти данные позже подтвердили в администрации Херсонской области.

При этом в херсонском Минздраве пояснили, что информация о гибели Стремоусова не является официальной, а подтверждается лишь факт ДТП.