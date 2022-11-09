Минздрав Херсонской области заявил о выяснении состояния Стремоусова

Минздрав Херсонской области: информация о гибели Стремоусова не является официальной

Информация о гибели заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова не является официальной. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в настоящий момент выясняется его состояние, подтверждается лишь факт ДТП.

«На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения», — сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.

Ранее сообщалось, что Стремоусов попал в ДТП под Геническом. О его гибели сообщил личный водитель политика, эти данные также подтвердили в администрации Херсонской области.