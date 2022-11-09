Врио главы Херсонской области сделал заявление о гибели Стремоусова

Врио главы Херсонской области Сальдо подтвердил гибель Кирилла Стремоусова в ДТП

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сделал заявление о гибели своего заместителя Кирилла Стремоусова. Оно появилось в его Telegram-канале.

По словам Сальдо, политик погиб на территории Херсонской области, двигаясь на автомобиле, попавшем в ДТП. «Кирилл был одним из самым ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области», — сообщил он.

Врио главы Херсонской области также отметил, что Стремоусов бывал и на передовой, и в тылу. «И где бы он ни появлялся — он чисто и искренне говорил о том, что происходит», — добавил он. Сальдо также сообщил, что у политика пятеро детей, и в скором времени должен родиться шестой. «Конечно же, мы позаботимся обо всех них, но Кирилла, к сожалению, уже не вернуть», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Стремоусов попал в ДТП под Геническом. О его гибели сообщил личный водитель политика, эти данные также подтвердили в администрации Херсонской области.

При этом в Минздраве области заявили, что информация о гибели Стремоусова не является официальной, подтверждается лишь факт ДТП. «Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения», — сообщили в ведомстве.